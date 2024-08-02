Salg
Pakke: Lightstrip Plus + Dimmer switch + Bridge Pro
Tilpass rommet ditt med Hue Lightstrip Plus, Dimmer Switch og en Bridge Pro. Fleksibel smartbelysning med trådløs kontroll og jevn dimming.
Nåværende pris er 1697,45 kr, opprinnelig pris er 1997,00 kr
Høydepunkter
- Hvitt og farget lys
- Fleksibel og uttrekkbar LED-strip
- Batteridrevet bryter
- Legg til mer enn 150 lys og tilbehør
- Opp til 1 700 lm
I denne pakken
1 x Hue White and color ambiance Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter
Bring fargerikt lys til alle områder av hjemmet ditt! Denne innendørs lightstrip kan festes på alle overflater og gir enten ensfarget hvitt- eller ensfarget farget lys. Denne lightstrip er fleksibel og kan forlenges med opp til 10 meter.Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter
1 x Hue Dimmer switch
Dim eller gjør rommet lysere, slå på og av lysscener, eller få det beste lyset basert på tiden på dagen. Hue Dimmer switch kan festes på vegger eller magnetiske underlag, men den kan også brukes som fjernbetjening hvor som helst i hjemmet.Dimmer switch
1 x Hue Bridge Pro
Neste generasjons Hue smart hub. Den er drevet av en brikke som er i stand til å kjøre kompliserte algoritmer og KI-drevne funksjoner, og den er raskere og sterkere enn noensinne. Gjør lysene dine om til bevegelsessensorer med MotionAware™, bruk sikkerhet og lys sammen med mer.Bridge Pro
Spesifikasjoner
Produktinformasjon
