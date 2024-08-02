I denne pakken

1 x Hue White and color ambiance Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter Bring fargerikt lys til alle områder av hjemmet ditt! Denne innendørs lightstrip kan festes på alle overflater og gir enten ensfarget hvitt- eller ensfarget farget lys. Denne lightstrip er fleksibel og kan forlenges med opp til 10 meter. Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter

1 x Hue Dimmer switch Dim eller gjør rommet lysere, slå på og av lysscener, eller få det beste lyset basert på tiden på dagen. Hue Dimmer switch kan festes på vegger eller magnetiske underlag, men den kan også brukes som fjernbetjening hvor som helst i hjemmet. Dimmer switch