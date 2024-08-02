Support
Nærbilde av fronten på Pakke: Lightstrip Plus + Dimmer switch + Bridge Pro

Pakke: Lightstrip Plus + Dimmer switch + Bridge Pro

Tilpass rommet ditt med Hue Lightstrip Plus, Dimmer Switch og en Bridge Pro. Fleksibel smartbelysning med trådløs kontroll og jevn dimming.

Høydepunkter

  • Hvitt og farget lys
  • Fleksibel og uttrekkbar LED-strip
  • Batteridrevet bryter
  • Legg til mer enn 150 lys og tilbehør
  • Opp til 1 700 lm
I denne pakken

Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter

1 x Hue White and color ambiance Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter

Bring fargerikt lys til alle områder av hjemmet ditt! Denne innendørs lightstrip kan festes på alle overflater og gir enten ensfarget hvitt- eller ensfarget farget lys. Denne lightstrip er fleksibel og kan forlenges med opp til 10 meter.

Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter
Nærbilde av fronten på Hue Dimmer switch

1 x Hue Dimmer switch

Dim eller gjør rommet lysere, slå på og av lysscener, eller få det beste lyset basert på tiden på dagen. Hue Dimmer switch kan festes på vegger eller magnetiske underlag, men den kan også brukes som fjernbetjening hvor som helst i hjemmet.

Dimmer switch
Nærbilde av fronten på Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Neste generasjons Hue smart hub. Den er drevet av en brikke som er i stand til å kjøre kompliserte algoritmer og KI-drevne funksjoner, og den er raskere og sterkere enn noensinne. Gjør lysene dine om til bevegelsessensorer med MotionAware™, bruk sikkerhet og lys sammen med mer.

Bridge Pro

