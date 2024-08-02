Salg
Pakke: Secure kablet kamera + farget E27-pære + Bridge Pro
Beskytt hjemmet ditt med Hue Secure kablet kamera, en E27-pære og Bridge Pro. Smart sikkerhet og tilpassbar belysning i én enkel pakke.
Nåværende pris er 2932,29 kr, opprinnelig pris er 3697,00 kr
Høydepunkter
- Hvitt og farget lys
- A60-pære med opptil 1100 lumen
- Ende-til-ende-kryptering
- Legg til mer enn 150 lyskilder og tilbehør
- Styr med app, stemme eller tilbehør
I denne pakken
1 x Hue Secure-kamera med ledning
La Philips Hue holde øye med hjemmet ditt! Få en klar og tydelig 1080p HD-livestream, slå på lysene eller motta et varsel på mobilenheten din når det oppdages bevegelse, eller start en lydalarm ved å trykke i Hue-appen. Dette kablede sikkerhetskameraet er enkelt å montere og installere i alle hjem.Secure-kamera med ledning
1 x Hue White and color ambiance A67 – E27 lyspære – 1600
Gi de største områdene dine sterkt, fargerikt smartlys med disse to E27-smartlyspærene. Med en lysstyrke tilsvarende en tradisjonell 100 W-lyspære, kan disse lyspærene lyse opp stuer, kjøkken og andre rom med farge.A67 – E27 lyspære – 1600
1 x Hue Bridge Pro
Neste generasjons Hue smart hub. Den er drevet av en brikke som er i stand til å kjøre kompliserte algoritmer og KI-drevne funksjoner, og den er raskere og sterkere enn noensinne. Gjør lysene dine om til bevegelsessensorer med MotionAware™, bruk sikkerhet og lys sammen med mer.Bridge Pro
Spesifikasjoner
