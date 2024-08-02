Support
Pakke: Secure kablet kamera + farget E27-pære + Bridge Pro

Pakke: Secure kablet kamera + farget E27-pære + Bridge Pro

Beskytt hjemmet ditt med Hue Secure kablet kamera, en E27-pære og Bridge Pro. Smart sikkerhet og tilpassbar belysning i én enkel pakke.


Høydepunkter

  • Hvitt og farget lys
  • A60-pære med opptil 1100 lumen
  • Ende-til-ende-kryptering
  • Legg til mer enn 150 lyskilder og tilbehør
  • Styr med app, stemme eller tilbehør
I denne pakken

Nærbilde av fronten på Hue Secure-kamera med ledning

1 x Hue Secure-kamera med ledning

La Philips Hue holde øye med hjemmet ditt! Få en klar og tydelig 1080p HD-livestream, slå på lysene eller motta et varsel på mobilenheten din når det oppdages bevegelse, eller start en lydalarm ved å trykke i Hue-appen. Dette kablede sikkerhetskameraet er enkelt å montere og installere i alle hjem.

Secure-kamera med ledning
Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance A67 – E27 lyspære – 1600

1 x Hue White and color ambiance A67 – E27 lyspære – 1600

Gi de største områdene dine sterkt, fargerikt smartlys med disse to E27-smartlyspærene. Med en lysstyrke tilsvarende en tradisjonell 100 W-lyspære, kan disse lyspærene lyse opp stuer, kjøkken og andre rom med farge.

A67 – E27 lyspære – 1600
Nærbilde av fronten på Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Neste generasjons Hue smart hub. Den er drevet av en brikke som er i stand til å kjøre kompliserte algoritmer og KI-drevne funksjoner, og den er raskere og sterkere enn noensinne. Gjør lysene dine om til bevegelsessensorer med MotionAware™, bruk sikkerhet og lys sammen med mer.

Bridge Pro

