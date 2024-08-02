I denne pakken

1 x Hue Secure-kamera med ledning La Philips Hue holde øye med hjemmet ditt! Få en klar og tydelig 1080p HD-livestream, slå på lysene eller motta et varsel på mobilenheten din når det oppdages bevegelse, eller start en lydalarm ved å trykke i Hue-appen. Dette kablede sikkerhetskameraet er enkelt å montere og installere i alle hjem. Secure-kamera med ledning

1 x Hue White and color ambiance A67 – E27 lyspære – 1600 Gi de største områdene dine sterkt, fargerikt smartlys med disse to E27-smartlyspærene. Med en lysstyrke tilsvarende en tradisjonell 100 W-lyspære, kan disse lyspærene lyse opp stuer, kjøkken og andre rom med farge. A67 – E27 lyspære – 1600