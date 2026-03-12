Flerpakning: Hue sync box 8K + 2-pakning Play bar svart
Pakkeprisen er 5470,10 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 5758,00 kr
Pakkeprisen er 5470,10 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 5758,00 kr
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På lager
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Om Flerpakning: Hue sync box 8K + 2-pakning Play bar svart
Forvandle underholdningen din til en fullstendig oppslukende lyssynkroniseringsopplevelse med en Hue Play HDMI sync box 8K og 2 Play light bars. Transformer måten du spiller, ser og lytter!
- Synkroniser lys med TV-innhold ved 8K 60 Hz og 4K 120 Hz
- HDMI 2.1-sertifisert
- Skaper 1:1 fargesynkronisering med det som vises på skjermen
- Koble til opptil 10 Philips Hue-lys
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 330179
Produktinformasjon
- Hue Play HDMI sync box 8K
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- Hue White and color ambiance Play light bar 2-pakning
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