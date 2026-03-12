Flerpakke: 2-pakning Play bar hvit + Hue sync box 8K

Salg
Nærbilde av fronten på Flerpakke: 2-pakning Play bar hvit + Hue sync box 8K
På lager
  • Kjøp nå, betal senere med Klarna
  • Gratis frakt over 500 kr
  • 30 dagers gratis retur
  • 2-4 dagers levering
  • Sikker Utsjekk

Om Flerpakke: 2-pakning Play bar hvit + Hue sync box 8K

Forvandle underholdningen din til en fullstendig oppslukende lyssynkroniseringsopplevelse med en Hue Play HDMI sync box 8K og 2 Play light bars. Transformer måten du spiller, ser og lytter!

  • Synkroniser lys med TV-innhold ved 8K 60 Hz og 4K 120 Hz
  • HDMI 2.1-sertifisert
  • Skaper 1:1 fargesynkronisering med det som vises på skjermen
  • Koble til opptil 10 Philips Hue-lys"
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay