Forvandle underholdningen din til en fullstendig oppslukende lyssynkroniseringsopplevelse med en Hue Play HDMI sync box 8K og 2 Play light bars. Transformer måten du spiller, ser og lytter!

Synkroniser lys med TV-innhold ved 8K 60 Hz og 4K 120 Hz

HDMI 2.1-sertifisert

Skaper 1:1 fargesynkronisering med det som vises på skjermen

Koble til opptil 10 Philips Hue-lys"