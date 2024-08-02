Support
Pakke: Videodørklokke + bevegelsessensor + 2 x kontaktsensorer

Overvåk hvem som er ved døra hvor som helst, få lyd- og appvarsler, samhandle ved hjelp av toveis dialog med Hue video doorbell, bevegelsessensor og 2 kontaktsensorer i svart.

Høydepunkter

  • Øyeblikkelige bevegelsesvarsler
  • Skarp 2K-videostrøm
  • Automatiser lysene dine
  • Legg til mer enn 150 lys og tilbehør
  • Styr med app, stemme eller tilbehør
I denne pakken

Nærbilde av fronten på Hue Secure kablet videoringeklokkepakke

1 x Hue Secure kablet videoringeklokkepakke

Gå aldri glipp av besøk eller leveranser med Hue pakken med ringeklokke og ringeenhet – få øyeblikkelige bevegelses- og besøksvarsler, se alt i 2K med Starlight-teknologi, og hold kontakten med toveis samtale uansett hvor du er. Ringeklokken utløser Philips Hue belysningen din og sender varsler i sanntid, mens Smart-ringeenheten leverer lydvarsler. Alt fungerer sømløst sammen med Hue belysning og tilbehør for å øke sikkerheten i hjemmet ditt, dag og natt.

Secure kablet videoringeklokkepakke
Nærbilde av fronten på Hue Motion sensor

1 x Hue Motion sensor

Slå på smartbelysningen din ved hjelp av bevegelse. Den batteridrevne Hue Motion sensor kan enkelt installeres hvor som helst i hjemmet. 

Motion sensor
Nærbilde av fronten på Hue Secure-kontaktsensor

1 x Hue Secure-kontaktsensor

Føl deg trygg både hjemme og borte med Secure-kontaktsensoren! Plasser den på dører, vinduer, skap, safer og annet med den medfølgende selvklebende baksiden – og motta et varsel eller slå på lysene når sensoren åpnes.

Secure-kontaktsensor

