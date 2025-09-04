Få lydvarsler når som helst med Smart-ringeenheten. Plasser ringeenheter i hele hjemmet for å sikre at du aldri går glipp av besøk, uansett hvor du er.
- Plug and play
- Utløs lydalarmer
- Fungerer med Hue økosystemet
Hør den, hvor som helst
Avskrekk uønskede gjester med lyd og lys
Utløs en høy lyd- og lysalarm manuelt eller automatisk når Hue Secure systemet er tilkoblet.
Ultimat kontroll i én app
Administrer ringeklokken, ringeenheten og Philips Hue belysningen fra Hue appen – du trenger ikke flere apper. Få øyeblikkelige varsler, tilpass innstillingene og hold deg tilkoblet uansett hvor du er.
Skreddersy den til dine rutiner
Velg ringetone, juster volumnivået, still inn stilletimer eller endre lyd basert på tid på døgnet. Du kan enkelt slå av eller på lyden med den lokale kontrollknappen.
Enkelt oppsett
Plugges inn i en hvilken som helst stikkontakt for øyeblikkelig bruk – ingen ledninger, ingen problemer.
Ringeklokke og ringeenhet. Sterkere sammen.
Koble ringeenheten til en Hue videoringeklokke for å få smartere lydvarsler i hele hjemmet, håndfri kontroll og øyeblikkelig beskjed når noen står ved døren.
Sømløs integrering med Hue økosystemet ditt.
Ringeenheten fungerer med alle Secure produkter, inkludert Secure kameraer og innendørs bevegelsessensorer. Når bevegelse oppdages, uansett hvor, får du et øyeblikkelig lydvarsel – slik at du er klar over hva som skjer i hjemmet ditt.
Finn et abonnement
Noen Secure kamerafunksjoner krever et abonnement for å låse dem opp. Bli kjent med de ulike planene, utforsk hva som gjør dem unike, og finn den rette for deg.
Spørsmål og svar
Hva er en lysklokke, og hvordan fungerer den?
Kan jeg fjerne frontdekselet fra smartringeenheten?
Hvor høy er lyden på sirenefunksjonen?
Kan jeg legge til toner i min chime selv?
Kan jeg slå av/på lyden på smart chime uten Hue appen?
Hva betyr MotionAwareTM for smart chime?
Kan jeg konfigurere forskjellige volum for min Smart Chime?
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Materiale
Plast
Innfatningsfarge
Hvit
Emballasjemål og vekt
Emballasjemål og vekt
Service
Service
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Hva støttes
Hva støttes
Annet
Annet
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.