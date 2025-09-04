Support
  • Plug and play
  • Utløs lydalarmer
  • Fungerer med Hue økosystemet
Finn produktmanualen din

Ofte kjøpt sammen

Flash sale -25 %
Motion sensor

Hue

Motion sensor
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Automatiser lysene dine
Kan monteres overalt

519,00 kr

Flash sale -25 %
Secure-kontaktsensor

Hue

Secure-kontaktsensor
Trådløs installasjon
Automatiserer lyset ditt
Lang batterilevetid
Monteres på dører og vinduer

449,00 kr

Flash sale -25 %
Impress utendørs vegglampe

Hue White and color ambiance

Impress utendørs vegglampe
Kablet
Matt svart finish
240 x 120 mm
Smart kontroll med Hue Bridge*

1729,00 kr

Se alle produkter
En Hue Smart Chime koblet til en stikkontakt på kjøkkenet avgir et varsel.

Hør den, hvor som helst

Få lydvarsler når som helst med Smart-ringeenheten. Plasser ringeenheter i hele hjemmet for å sikre at du aldri går glipp av besøk, uansett hvor du er.

En inntrenger forlater en inngangsdør mens hjemmets lys lyser rødt og en Hue ringeenhet varsler.

Avskrekk uønskede gjester med lyd og lys

Utløs en høy lyd- og lysalarm manuelt eller automatisk når Hue Secure systemet er tilkoblet.

En mann styrer ringeklokken, ringeenheten og Philips Hue belysningen sin via Hue appen på smarttelefonen.

Ultimat kontroll i én app

Administrer ringeklokken, ringeenheten og Philips Hue belysningen fra Hue appen – du trenger ikke flere apper. Få øyeblikkelige varsler, tilpass innstillingene og hold deg tilkoblet uansett hvor du er.

En Hue Smart Chime som avgir en alarm, og Hue appens klokketonefane som viser forskjellige toner.

Skreddersy den til dine rutiner

Velg ringetone, juster volumnivået, still inn stilletimer eller endre lyd basert på tid på døgnet. Du kan enkelt slå av eller på lyden med den lokale kontrollknappen.

En Hue Smart Chime kobles til en stikkontakt.

Enkelt oppsett

Plugges inn i en hvilken som helst stikkontakt for øyeblikkelig bruk – ingen ledninger, ingen problemer.

En Hue videoringeklokke i svart og en Hue Smart Chime i hvitt.

Ringeklokke og ringeenhet. Sterkere sammen.

Koble ringeenheten til en Hue videoringeklokke for å få smartere lydvarsler i hele hjemmet, håndfri kontroll og øyeblikkelig beskjed når noen står ved døren.

En mann sitter i sofaen sin og mottar et deteksjonsvarsel på smarttelefonen sin via Hue appen.

Sømløs integrering med Hue økosystemet ditt.

Ringeenheten fungerer med alle Secure produkter, inkludert Secure kameraer og innendørs bevegelsessensorer. Når bevegelse oppdages, uansett hvor, får du et øyeblikkelig lydvarsel – slik at du er klar over hva som skjer i hjemmet ditt.

Finn et abonnement

Noen Secure kamerafunksjoner krever et abonnement for å låse dem opp. Bli kjent med de ulike planene, utforsk hva som gjør dem unike, og finn den rette for deg.

Utforsk abonnementer

Spørsmål og svar

Hva er en lysklokke, og hvordan fungerer den?

Kan jeg fjerne frontdekselet fra smartringeenheten?

Hvor høy er lyden på sirenefunksjonen?

Kan jeg legge til toner i min chime selv?

Kan jeg slå av/på lyden på smart chime uten Hue appen?

Hva betyr MotionAwareTM for smart chime?

Kan jeg konfigurere forskjellige volum for min Smart Chime?

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Materiale

    Plast

  • Innfatningsfarge

    Hvit

Emballasjemål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

Støtte for Hue

Finner du ikke svaret du lette etter?

Se Support

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay