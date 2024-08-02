* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
Pakke: Videodørklokke + bevegelsessensor + 2 x kontaktsensorer
Overvåk hvem som er på døra hvor som helst, få lyd- og appvarsler, samhandle ved hjelp av toveis dialog med Hue video doorbell, bevegelsessensor og 2 kontaktsensorer i hvitt.
Høydepunkter
- Øyeblikkelige bevegelsesvarsler
- Skarp 2K-videostrøm
- Automatiser lysene dine
- Legg til mer enn 150 lys og tilbehør
- Styr med app, stemme eller tilbehør
I denne pakken
1 x Hue Secure kablet videoringeklokkepakke
Gå aldri glipp av besøk eller leveranser med Hue pakken med ringeklokke og ringeenhet – få øyeblikkelige bevegelses- og besøksvarsler, se alt i 2K med Starlight-teknologi, og hold kontakten med toveis samtale uansett hvor du er. Ringeklokken utløser Philips Hue belysningen din og sender varsler i sanntid, mens Smart-ringeenheten leverer lydvarsler. Alt fungerer sømløst sammen med Hue belysning og tilbehør for å øke sikkerheten i hjemmet ditt, dag og natt.Secure kablet videoringeklokkepakke
1 x Hue Motion sensor
Slå på smartbelysningen din ved hjelp av bevegelse. Den batteridrevne Hue Motion sensor kan enkelt installeres hvor som helst i hjemmet.Motion sensor
1 x Hue Secure-kontaktsensor
Føl deg trygg både hjemme og borte med Secure-kontaktsensoren! Plasser den på dører, vinduer, skap, safer og annet med den medfølgende selvklebende baksiden – og motta et varsel eller slå på lysene når sensoren åpnes.Secure-kontaktsensor
