Multipack: Luster - E14 lyspærer - 4-pakning

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Om Multipack: Luster - E14 lyspærer - 4-pakning

4-pakning E14 Philips Hue smartpærer, kronelys P45 WCA-pære som lar deg integrere de minste lampene og fatningene dine i Hue-smartbelysningssystemet. Lyspæra er omtrent på størrelse med en golfball og passer der andre, lengre E14-pærer ikke passer.

  • Hvitt og farget lys
  • Øyeblikkelig kontroll via Bluetooth
  • Styring med app eller stemme*
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til mer

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