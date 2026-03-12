Multipack: Luster - E14 lyspærer - 4-pakning

4-pakning E14 Philips Hue smartpærer, kronelys P45 WCA-pære som lar deg integrere de minste lampene og fatningene dine i Hue-smartbelysningssystemet. Lyspæra er omtrent på størrelse med en golfball og passer der andre, lengre E14-pærer ikke passer.



Hvitt og farget lys

Øyeblikkelig kontroll via Bluetooth

Styring med app eller stemme*

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