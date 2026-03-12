Multipack: Luster - E14 lyspærer - 4-pakning
Pakkeprisen er 2284,20 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 2538,00 kr
Pakkeprisen er 2284,20 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 2538,00 kr
Salg
På lager
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Om Multipack: Luster - E14 lyspærer - 4-pakning
4-pakning E14 Philips Hue smartpærer, kronelys P45 WCA-pære som lar deg integrere de minste lampene og fatningene dine i Hue-smartbelysningssystemet. Lyspæra er omtrent på størrelse med en golfball og passer der andre, lengre E14-pærer ikke passer.
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- Hvitt og farget lys
- Øyeblikkelig kontroll via Bluetooth
- Styring med app eller stemme*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til mer
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 330123
Produktinformasjon
- Hue White and color ambiance Pære - E14 lyspærer - 2-pakning
- 2
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