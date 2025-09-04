Forvandle uterom med lys

Uansett om det regner eller skinner, når du fyller uterommet ditt med lys til alle årstider. Velg mellom livlige, stemningsfulle farger eller ekte hvite toner for å skape den perfekte stemningen ved å opplyse stier, terrasser og planter med lys. Chomasync™-teknologien gir presisjon og konsekvent fargeblanding for å skape sømløse fargeoverganger i hvert hjørne. Gjør tiden i bakgården magisk med tilpassbare lysscener og dynamiske effekter. Disse værbestandige stripelysene er designet for å passe til balkongrekkverk, takhyller på terrassen og trappetrinn på verandaen, og du kobler dem ganske enkelt til et strømuttak ved hjelp av den medfølgende lavvoltsstrømforsyningsenheten.