Oppgrader sikkerheten i hjemmet med Hue Smart-ringeenheten. Få lydvarsler når noen ringer på døren, uansett hvor du er. Den er superenkel å konfigurere – bare koble den til og velg favorittmelodien din. Den fungerer perfekt sammen med ditt eksisterende Philips Hue system, noe som bidrar til å holde hjemmet ditt trygt, dag og natt.