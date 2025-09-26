Få lydvarsler når som helst med Smart-ringeenheten. Plasser ringeenheter i hele hjemmet for å sikre at du aldri går glipp av besøk, uansett hvor du er.
- Plug and play
- Utløs lydalarmer
- Fungerer med Hue økosystemet
Secure smart-ringeenhet
Oppgrader sikkerheten i hjemmet med Hue Smart-ringeenheten. Få lydvarsler når noen ringer på døren, uansett hvor du er. Den er superenkel å konfigurere – bare koble den til og velg favorittmelodien din. Den fungerer perfekt sammen med ditt eksisterende Philips Hue system, noe som bidrar til å holde hjemmet ditt trygt, dag og natt.
Høydepunkter
- Lydvarsler i sanntid når noen ringer på døra
- Kobles til hvor som helst i hjemmet
- Kompatibel med Hue-kameraer, -ringeklokker og motion sensors
- Sender ut lydalarmer
Hør den, hvor som helst
Avskrekk uønskede gjester med lyd og lys
Utløs en høy lyd- og lysalarm manuelt eller automatisk når Hue Secure systemet er tilkoblet.
Ultimat kontroll i én app
Administrer ringeklokken, ringeenheten og Philips Hue belysningen fra Hue appen – du trenger ikke flere apper. Få øyeblikkelige varsler, tilpass innstillingene og hold deg tilkoblet uansett hvor du er.
Skreddersy den til dine rutiner
Velg ringetone, juster volumnivået, still inn stilletimer eller endre lyd basert på tid på døgnet. Du kan enkelt slå av eller på lyden med den lokale kontrollknappen.
Enkelt oppsett
Plugges inn i en hvilken som helst stikkontakt for øyeblikkelig bruk – ingen ledninger, ingen problemer.
Ringeklokke og ringeenhet. Sterkere sammen.
Koble ringeenheten til en Hue videoringeklokke for å få smartere lydvarsler i hele hjemmet, håndfri kontroll og øyeblikkelig beskjed når noen står ved døren.
Sømløs integrering med Hue økosystemet ditt.
Ringeenheten fungerer med alle Secure produkter, inkludert Secure kameraer og innendørs bevegelsessensorer. Når bevegelse oppdages, uansett hvor, får du et øyeblikkelig lydvarsel – slik at du er klar over hva som skjer i hjemmet ditt.
Spørsmål og svar
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Materiale
Plast
Innfatningsfarge
Hvit