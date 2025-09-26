Support
  • Plug and play
  • Utløs lydalarmer
  • Fungerer med Hue økosystemet
Nærbilde av fronten på Hue Secure smart-ringeenhet

Secure smart-ringeenhet

Oppgrader sikkerheten i hjemmet med Hue Smart-ringeenheten. Få lydvarsler når noen ringer på døren, uansett hvor du er. Den er superenkel å konfigurere – bare koble den til og velg favorittmelodien din. Den fungerer perfekt sammen med ditt eksisterende Philips Hue system, noe som bidrar til å holde hjemmet ditt trygt, dag og natt.

Høydepunkter

  • Lydvarsler i sanntid når noen ringer på døra
  • Kobles til hvor som helst i hjemmet
  • Kompatibel med Hue-kameraer, -ringeklokker og motion sensors
  • Sender ut lydalarmer
Finn produktmanualen din

En Hue Smart Chime koblet til en stikkontakt på kjøkkenet avgir et varsel.

Hør den, hvor som helst

Få lydvarsler når som helst med Smart-ringeenheten. Plasser ringeenheter i hele hjemmet for å sikre at du aldri går glipp av besøk, uansett hvor du er.

En inntrenger forlater en inngangsdør mens hjemmets lys lyser rødt og en Hue ringeenhet varsler.

Avskrekk uønskede gjester med lyd og lys

Utløs en høy lyd- og lysalarm manuelt eller automatisk når Hue Secure systemet er tilkoblet.

En mann styrer ringeklokken, ringeenheten og Philips Hue belysningen sin via Hue appen på smarttelefonen.

Ultimat kontroll i én app

Administrer ringeklokken, ringeenheten og Philips Hue belysningen fra Hue appen – du trenger ikke flere apper. Få øyeblikkelige varsler, tilpass innstillingene og hold deg tilkoblet uansett hvor du er.

En Hue Smart Chime som avgir en alarm, og Hue appens klokketonefane som viser forskjellige toner.

Skreddersy den til dine rutiner

Velg ringetone, juster volumnivået, still inn stilletimer eller endre lyd basert på tid på døgnet. Du kan enkelt slå av eller på lyden med den lokale kontrollknappen.

En Hue Smart Chime kobles til en stikkontakt.

Enkelt oppsett

Plugges inn i en hvilken som helst stikkontakt for øyeblikkelig bruk – ingen ledninger, ingen problemer.

En Hue videoringeklokke i svart og en Hue Smart Chime i hvitt.

Ringeklokke og ringeenhet. Sterkere sammen.

Koble ringeenheten til en Hue videoringeklokke for å få smartere lydvarsler i hele hjemmet, håndfri kontroll og øyeblikkelig beskjed når noen står ved døren.

En mann sitter i sofaen sin og mottar et deteksjonsvarsel på smarttelefonen sin via Hue appen.

Sømløs integrering med Hue økosystemet ditt.

Ringeenheten fungerer med alle Secure produkter, inkludert Secure kameraer og innendørs bevegelsessensorer. Når bevegelse oppdages, uansett hvor, får du et øyeblikkelig lydvarsel – slik at du er klar over hva som skjer i hjemmet ditt.

Finn et abonnement

Noen Secure kamerafunksjoner krever et abonnement for å låse dem opp. Bli kjent med de ulike planene, utforsk hva som gjør dem unike, og finn den rette for deg.

Utforsk abonnementer

Spørsmål og svar

Hva er en lysklokke, og hvordan fungerer den?

Kan jeg fjerne frontdekselet fra smartringeenheten?

Hvor høy er lyden på sirenefunksjonen?

Kan jeg legge til toner i min chime selv?

Kan jeg slå av/på lyden på smart chime uten Hue appen?

Hva betyr MotionAwareTM for smart chime?

Kan jeg konfigurere forskjellige volum for min Smart Chime?

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Materiale

    Plast

  • Innfatningsfarge

    Hvit

Emballasjemål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

