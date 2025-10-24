Få et intelligent belysningssystem med en strømforsyning til utendørsbruk, som lar deg legge til opptil 100 W med ulike lyskilder. Koble til to kabler, som til sammen blir opptil 30 meter, til en hvilken som helst 12 volts Philips hue-belysning på hvert tilkoblingspunkt, og legg til lysarmaturer helt opp til 100 W.