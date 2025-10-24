Support
Nærbilde av fronten på Hue White 1-pakning luster P45 E14

1-pakning luster P45 E14

Koble sammen dine minste lamper og armaturer – f.eks. vegg-, bord- eller skrivebordslamper – med Philips Hue White-pæren av typen P45 E14. Denne lille dimbare pæren avgir varmhvitt og kan styres i ett rom via Bluetooth. Koble til Hue Bridge for å få tilgang til alle de smarte belysningsfunksjonene.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Energimerke G

Høydepunkter

  • White
  • Bluetooth-aktivert
  • Hue Bridge aktivert
  • Mykt hvitt lys
  • Direkte styring via Bluetooth
  • Styres med app eller stemmen*
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner

