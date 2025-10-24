Koble sammen dine minste lamper og armaturer – f.eks. vegg-, bord- eller skrivebordslamper – med Philips Hue White-pæren av typen P45 E14. Denne lille dimbare pæren avgir varmhvitt og kan styres i ett rom via Bluetooth. Koble til Hue Bridge for å få tilgang til alle de smarte belysningsfunksjonene.