1-pakning GU10
Få ønsket belysning når som helst på dagen med denne GU10-lyskilden, som avgir varmt til kjølig hvitt lys og tilbyr øyeblikkelig, trådløs dimming for et hvilket som helst spotlight.
Nåværende pris er 339,00 kr
Energimerke G
Høydepunkter
- White ambiance
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Varmt-til-kjølig hvitt lys
- Direkte styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
50x58