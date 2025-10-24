A60 - E27 lyspære - 800 lm
Kom i gang med Philips Hue lysoppskrift-settet. Med den medfølgende E27-lyspæren og dimmer kan du bytte mellom fire forhåndsinnstilte lysoppskrifter og nyte trådløs dimming. Koble alt til Hue Bridge for å få tilgang til de intelligente funksjonene.
Nåværende pris er 49,95 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Hue Bridge aktivert
- Opptil 800 lumen*
- 1 x E27-pære
- Varmt til kaldt hvitt lys
- Med Hue Dimmer switch
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
62x110