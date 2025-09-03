* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
Nyhet
A60 – E27 smartlyspære – 810
Få fordelene med naturlig dagslys inn i hjemmet med vår smarteste lyspære hittil, redesignet for å bruke 40 % mindre strøm og utstyrt med hvitt lys i hele spekteret – fritt justerbart til alt mellom koselige stearinlysfarger og energigivende klart, hvitt lys. Tilpass lyset ytterligere med meget lav dimming fra full lysstyrke og helt ned til 0,2 %.
Sokkel
Lysfarge
Modell
Form
Pakning
Høydepunkter
- Opptil 810 lumen
- Lys med hele spekteret (1000–20000K)
- Kan dimmes til 0,2 % lysstyrke
- Styres ved å bruke appen eller stemmen
- Enkelt å installere og bruke
Styr opptil ti lyskilder med Bluetooth-appen
Med Hue Bluetooth-appen kan du styre Hue-smartbelysningen i et enkelt rom i hjemmet.Tilføy opptil ti intelligente lyskilder og styr alle sammen med et tastetrykk på mobilenheten din.
Styr belysningen med stemmen*
Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den er paret med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhet. Med enkle talekommandoer kan du styre en enkelt lampe, eller flere lyskilder i et rom.
Skap den rette stemningen med hvitt lys som kan justeres mellom varmt og kjølig
Disse lyspærene og lampene gir ulike nyanser av hvitt lys, fra varmt til kjølig. Med full dimming fra skarpt dagslys, til dempet nattlys, kan du justere lyskildene slik at de lyser med akkurat den nyansen og skarpheten du trenger.
Få tilgang til hele utvalget av smarte belysningsfunksjoner med Hue Bridge
Hue Bridge gir tilgang til funksjonene som gjør smartbelysning virkelig smart – styring når du er borte, stemmestyring, automatisert belysning og mye mer. Legg til en Hue Bridge i oppsettet ditt for å skape oppslukende opplevelser, dra nytte av sikker og pålitelig teknologi og annet. Med Hue Bridge kan du oppleve smartbelysning som aldri før.
Spesifikasjoner
Holdbarhet
Holdbarhet
Antall brytersykluser
50 000
Nominell levetid
25 000