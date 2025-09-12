Nyhet
A67 – E27 smartlyspære – 1600
Få fordelene med naturlig dagslys inn i hjemmet med vår smarteste lyspære hittil, redesignet for å bruke 40 % mindre strøm og utstyrt med hvitt lys i hele spekteret – fritt justerbart til alt mellom koselige stearinlysfarger og energigivende klart, hvitt lys. Tilpass lyset ytterligere med meget lav dimming fra full lysstyrke og helt ned til 0,2 %.
Sokkel
Lysfarge
Modell
Form
Pakning
Nåværende pris er 639,00 kr
- Kjøp nå, betal senere med Klarna
- Gratis frakt over 500 kr
- 30 dagers gratis retur
- 2-4 dagers levering
- Sikker Utsjekk
Høydepunkter
- Opptil 1600 lumen
- Lys med hele spekteret (1000–20000K)
- Kan dimmes til 0,2 % lysstyrke
- Styres ved å bruke appen eller stemmen
- Enkelt å installere og bruke
Populære produkter
Hue White and color ambiance
Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W
289,00 kr
Hue White and color ambiance
Pære - E14 lyspærer - 2-pakning
1269,00 kr
Hue White
A60 – E27 smartlyspære – 1600
329,00 kr
Hue White and color ambiance
A67 – E27 smartlyspære – 1600
929,00 kr
Hue White and color ambiance
A60 – E27 smartlyspære – 810
1729,00 kr
Hue
Tap dial switch
579,00 kr
LIGHTSTRIPS
Flux strip light 3 m
819,00 kr
Smart button
Smart button
259,00 kr
Styr opptil ti lyskilder med Bluetooth-appen
Med Hue Bluetooth-appen kan du styre Hue-smartbelysningen i et enkelt rom i hjemmet.Tilføy opptil ti intelligente lyskilder og styr alle sammen med et tastetrykk på mobilenheten din.
Styr belysningen med stemmen*
Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den er paret med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhet. Med enkle talekommandoer kan du styre en enkelt lampe, eller flere lyskilder i et rom.
Skap den rette stemningen med hvitt lys som kan justeres mellom varmt og kjølig
Disse lyspærene og lampene gir ulike nyanser av hvitt lys, fra varmt til kjølig. Med full dimming fra skarpt dagslys, til dempet nattlys, kan du justere lyskildene slik at de lyser med akkurat den nyansen og skarpheten du trenger.
Få tilgang til hele utvalget av smarte belysningsfunksjoner med Hue Bridge
Hue Bridge gir tilgang til funksjonene som gjør smartbelysning virkelig smart – styring når du er borte, stemmestyring, automatisert belysning og mye mer. Legg til en Hue Bridge i oppsettet ditt for å skape oppslukende opplevelser, dra nytte av sikker og pålitelig teknologi og annet. Med Hue Bridge kan du oppleve smartbelysning som aldri før.
Spesifikasjoner
Holdbarhet
Holdbarhet
Antall brytersykluser
50 000
Nominell levetid
25 000