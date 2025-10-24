Adore Bathroom lampespeil
Gjør morgen- og kveldsrutinene mye bedre med Adore sminkespeil med lys, et stort rundt baderomsspeil omgitt av en ring med varmt til kjølig hvitt lys. Få kontroll med den medfølgende Hue Dimmer switch eller Bluetooth, eller koble til en Hue Bridge for å låse opp alle funksjonene.
Høydepunkter
- White ambiance
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall