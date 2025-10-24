Adore Bathroom speillampe
Philips Hue White Ambiance Adore-speillampen har en klassisk, slank design som passer til alle baderomsinnredninger. Med Hue-dimmeren kan du justere lysinnstillingene slik at du får belysningen du trenger for å få en energiboost, konsentrere deg, lese, slappe av, sminke deg eller plukke ut festantrekket til kvelden. Plasser én lysarmatur horisontalt over speilet eller to vertikalt på hver side for å få best mulig stemningslys.
Høydepunkter
- White ambiance
- Med Hue Dimmer switch
- Integrert LED
- White
- Smart kontroll med Hue Bridge*
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Syntetiske materialer