Philips Hue White Ambiance Adore-speillampen har en klassisk, slank design som passer til alle baderomsinnredninger. Med Hue-dimmeren kan du justere lysinnstillingene slik at du får belysningen du trenger for å få en energiboost, konsentrere deg, lese, slappe av, sminke deg eller plukke ut festantrekket til kvelden. Plasser én lysarmatur horisontalt over speilet eller to vertikalt på hver side for å få best mulig stemningslys.