Moderne funksjonalitet møter et tynt, klassisk design med Philips Hue Adore vegglampen, som lar deg lese, slappe av, få energi og konsentere deg i best mulig lys. Bruk den medfølgende Hue Dimmer switch eller Bluetooth for øyeblikkelig kontroll. Legg til en Philips Hue Bridge for å låse opp enda flere funksjoner.