Adore Bathroom speillampe
Moderne funksjonalitet møter et tynt, klassisk design med Philips Hue Adore vegglampen, som lar deg lese, slappe av, få energi og konsentere deg i best mulig lys. Bruk den medfølgende Hue Dimmer switch eller Bluetooth for øyeblikkelig kontroll. Legg til en Philips Hue Bridge for å låse opp enda flere funksjoner.
Nåværende pris er 2539,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall