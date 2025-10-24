Amaze pendlet lampe
Philips Hue White ambiance Amaze-pendelen i svart har et unik design som passer inn i alle kjøkken eller spisestuer. Få naturlig varmt til kjølig lys og innebygde lysinnstillinger med Bluetooth eller den medfølgende Hue-dimmeren switch. Lås opp flere smartbelysningsfunksjoner med en Hue Bridge.
Nåværende pris er 2549,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Metall