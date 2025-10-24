Support
Nærbilde av fronten på Hue White ambiance Buratto enkel spot

Salg

Buratto enkel spot

Utvid Philips Hue-systemet med flere White Ambiance-spotter, og få varmt til kjølig hvitt lys. Alt du trenger for smart kontroll er Hue-broen som leveres med startersettet. Koble spotten til broen, og kontroller lyset på din måte.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • White ambiance
  • Hue Bridge aktivert
  • Utvidelsesspotlight
  • GU10
  • Aluminium
  • Smart kontroll med Hue Bridge*
Se alle produktspesifikasjonene
Find your product manual

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Aluminium

  • Materiale

    Metall

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay