Salg
Buratto enkel spot
Utvid Philips Hue-systemet med flere White Ambiance-spotter, og få varmt til kjølig hvitt lys. Alt du trenger for smart kontroll er Hue-broen som leveres med startersettet. Koble spotten til broen, og kontroller lyset på din måte.
Nåværende pris er 401,40 kr, opprinnelig pris er 669,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Hue Bridge aktivert
- Utvidelsesspotlight
- GU10
- Aluminium
- Smart kontroll med Hue Bridge*
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Aluminium
Materiale
Metall