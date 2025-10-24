Cher taklys
Philips Hue White ambiance Cher flush-mount-taklampen i svart har varmt til kjølig hvitt lys og et avrundet design so gir bredere lysdistribusjon. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth, eller legg til en Hue Bridge for å låse opp enda flere funksjoner.
Nåværende pris er 2439,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Syntetiske materialer