Dobbelt Buckram-spotlight
Med Philips Hue White ambiance Buckram-spotlys i svart, får du to lyspunkter som lyser opp rommet. Juster hver spot individuelt for å lyse opp rommet, og få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Koble til en Hue Bridge for enda flere funksjoner.
Nåværende pris er 1619,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Metall