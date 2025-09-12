Angi de tidsinnstillingene som passer deg

Philips Hue kan få det til å virke som om noen er hjemme selv om alle er borte, ved hjelp av tidspunktfunksjonen i Philips Hue-appen. Angi lysene til å slå seg på, på et forhåndsinnstilt tidspunkt, slik at lysene er på når du kommer hjem. Du kan til og med angi at forskjellige rom skal lyse opp til forskjellige tidspunkt. Og du kan selvfølgelig la lampene slås av gradvis om kvelden, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at du har latt noen lyskilder stå på. Denne funksjonen krever tilkobling til Philips Hue-broen.