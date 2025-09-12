* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
Dobbelt Pillar-spotlight
Med Philips hue White Ambiance-spotten Pillar i Philips hue-systemet kan du få naturlig hvitt lys som gir deg energi og hjelper deg med å våkne, konsentrere deg, lese og slappe av. En høykvalitetsspot med fokus på detaljene.
Høydepunkter
- White ambiance
- Med Hue Dimmer switch
- GU10
- Svart
- Smart kontroll med Hue Bridge*
Høy lyseffekt
Belysning av høy kvalitet med sterk lysmengde, noe som gir rikelig med hvitt lys for alle stunder og oppgaver.
Enkel og trådløs kontroll med dimmeren (inkludert)
Med den batteridrevne dimmeren til Philips Hue kan du enkelt styre lyset i White Ambiance-lampene. Bytt enkelt mellom de fire forskjellige lysscenene ved å trykke på på-knappen, og dim lyset opp eller ned – svært enkelt. Den trådløse dimmeren kan plasseres hvor som helst i den lille og elegante dokkingstasjonen. Bruk den som en fjernkontroll, eller heng den på veggen som en lysbryter, og få riktig lysinnstilling gjennom hele dagen. Du kan koble opptil ti Hue-lyskilder til én dimmer.
De forskjellige lysinnstillingene gjør at du kan slappe av, lese, konsentrere deg eller få mer energi.
Lys påvirker humøret og oppførselen vår. Med Philips Hue kan du forvandle de daglige rutinene til fornøyelige øyeblikk. Hopp over morgenkaffen, og gjør deg klar for dagen med kjølig og klart hvitt dagslys som bidrar til å gi kropp og sinn mer energi. Hold fokus med et finjustert klart og hvitt lys, eller len deg tilbake og slapp av med en myk glød av hvitt lys for å få en perfekt avslutning på dagen.
Hue Bridge gjør at du har full kontroll fra mobil og nettbrett
Koble lyskildene fra Philips Hue til Hue Bridge for å få tilgang til alle systemets mulighet.
Skap den ønskede stemningen fra varmhvitt lys til kjølig dagslys.
Sørg for at du alltid har den riktige stemningen i alle øyeblikk og dekorer hjemmet med varm- eller kaldhvitt lys. Få glede av forskjellige typer lys som det skarpe hvite lyset om våren, det varmhvite lyset fra en sommersol eller iskaldt dagslys om vinteren - hele året.
Våkne opp og sovne på en naturlig måte
Philips Hue hjelper deg med å stå opp akkurat slik du vil, slik at du kan starte dagen kvikk og opplagt. Lysstyrken økes gradvis som ved en soloppgang og skaper en naturlig start på dagen. Om kvelden kan du roe ned, slappe av og gjøre kroppen klar for en god natts søvn med et avslappende varmhvit lys. Denne funksjonen krever tilkobling til Philips Hue-broen.
Smart styring - hjemme og på farten
Med Philips Hue apper for iOS- og Android kan du fjernstyre lysene uansett hvor du er. Sjekk om du har glemt å slå lysene av før du dro hjemmefra og slå dem på hvis du arbeider sent. Denne funksjonen krever tilkobling til Philips Hue-broen.
Angi de tidsinnstillingene som passer deg
Philips Hue kan få det til å virke som om noen er hjemme selv om alle er borte, ved hjelp av tidspunktfunksjonen i Philips Hue-appen. Angi lysene til å slå seg på, på et forhåndsinnstilt tidspunkt, slik at lysene er på når du kommer hjem. Du kan til og med angi at forskjellige rom skal lyse opp til forskjellige tidspunkt. Og du kan selvfølgelig la lampene slås av gradvis om kvelden, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at du har latt noen lyskilder stå på. Denne funksjonen krever tilkobling til Philips Hue-broen.
Styr lyset på din måte
Koble Philips Hue-lyskildene til broen og oppdag de endeløse mulighetene dette gir. Kontroller lyskildene fra smarttelefonen eller nettbrettet via Philips Hue-appen, eller legg til brytere på systemet for å aktivere lyskildene. Angi tidsinnstillinger, varsler, alarmer og mer for å få en komplett Philips Hue-opplevelse. Philips Hue fungerer også med Amazon Alexa, Apple Homekit og Google Home og lar deg kontrollere lysene med stemmen.
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Metall