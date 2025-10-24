Dobbelt Runner-spotlight
Philips Hue White ambiance Runner-lampen i svart har justerbare spotter så du kan skinne varmt til kjølig hvitt lys i alle rommets hjørner. Bruk de innebygde lysinnstillingene til dine daglige rutiner og få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth. Legg til en Hue Bridge for mer.
Nåværende pris er 1659,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Metall