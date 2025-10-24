Én lyspære med GU10-sokkel
Få varmt til kaldt hvitt lys i hjemmet ditt med denne GU10 intelligente lyspæren. Bruk kaldt lys til å få energi om morgenen og varme toner for å slappe på kvelden. Koble til Hue Bridge for å få tilgang til intelligente funksjoner og lysstyring.
Nåværende pris er 34,95 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Hue Bridge kreves
- 1 x GU10-pære
- Varmt til kaldt hvitt lys
- Kan dimmes
- Smart kontroll med Hue Bridge*
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
50x57