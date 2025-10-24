Philips Hue White ambiance Buckram-spotlyset i svart har et justerbart hode som gir deg varmt til kjølig lys til din daglige rutine. Juster spotten til å lyse opp de riktige hjørnene i rommet, og få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth. Koble til en Hue Bridge for enda flere funksjoner.