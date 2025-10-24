Salg
Enkelt Buckram-spotlight ekst.
Philips Hue White ambiance Buckram-spotlyset i svart har et justerbart hode som gir deg varmt til kjølig lys til din daglige rutine. Juster spotten til å lyse opp de riktige hjørnene i rommet, og få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth. Koble til en Hue Bridge for enda flere funksjoner.
Nåværende pris er 580,30 kr, opprinnelig pris er 829,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Metall