Med et Philips Hue White ambiance Buckram-spotlys i hvitt får du varmt til kjølig lys til din daglige rutine. Juster spotten til å lyse opp de riktige hjørnene i rommet. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth eller koble til en Hue Bridge for enda flere funksjoner.