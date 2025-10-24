Salg
Enkelt Buckram-spotlight ekst.
Med et Philips Hue White ambiance Buckram-spotlys i hvitt får du varmt til kjølig lys til din daglige rutine. Juster spotten til å lyse opp de riktige hjørnene i rommet. Få øyeblikkelig kontroll med Bluetooth eller koble til en Hue Bridge for å låse opp enda flere smartbelysningsfunksjoner.
Nåværende pris er 433,30 kr, opprinnelig pris er 619,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall