Enkelt Buckram-spotlight ekst.
Med et Philips Hue White ambiance Buckram-spotlys i svart, får du varmt til kjølig lys til din daglige rutine. Juster spotten til å lyse opp de riktige hjørnene i rommet og få øyeblikkelig kontroll med Bluetooth. Koble til en Hue Bridge for å låse opp enda flere smartbelysningsfunksjoner.
Nåværende pris er 699,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Metall