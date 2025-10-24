Enkelt Buckram-spotlight ekst.
Med et Philips Hue White ambiance Buckram-spotlys i hvitt, får du varmt til kjølig lys til din daglige rutine. Juster spotten til å lyse opp de riktige hjørnene i rommet. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue Dimmer switch eller Bluetooth eller koble til en Hue Bridge for enda flere funksjoner.
Nåværende pris er 929,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall