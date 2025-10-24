Enkelt Pillar-spotlight ekst.
Bruk Philips Hue White ambiance Pillar enkelt spotlys i hvitt for å få varm til kjølig lys i ethvert rom i huset ditt. Få øyeblikkelig kontroll med Bluetooth eller lås opp alle smartbelysningsfunksjoner med Philips Hue Bridge.
Nåværende pris er 819,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall