Fair taklys
Med unik belysning som lyser både opp og ned, har Philips Hue White Ambiance Fair-taklampen i svart varmt til kjølig hvitt lys og innebygde lysinnstillinger. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth. Koble til en Hue Bridge for flere smartbelysningsfunksjoner.
Nåværende pris er 2439,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Glass