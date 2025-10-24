Med unik belysning som lyser både opp og ned, har Philips Hue White Ambiance Fair White-taklampen varmt til kjølig hvitt lys og innebygde lysinnstillinger. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch enller Bluetooth. Koble til en Hue Bridge for flere smartbelysningsfunksjoner.