Salg
Phoenix innfelt spotlys
Philips Hue Phoenix bordlys gir deg varmt til kjølig hvitt LED-lys som kan dimmes, avhengig av dine daglige behov. Koble det til Wi-Fi-nettverket via Hue Bridge (medfølger ikke), så kan du enkelt styre lyset via smartenheten din.
Nåværende pris er 274,50 kr, opprinnelig pris er 549,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Integrert LED
- White
- Smart kontroll med Hue Bridge*
- Stemmestyring*
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall