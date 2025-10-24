Det unike designet til Philips Hue White Ambiance Still-taklampen i hvitt gir tusenvis av skygger i varmt til kjølig hvitt lys til alle døgnets tider. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller via Bluetooth-appen. Lås opp flere smartbelysningsfunksjoner med en Hue Bridge.