Still taklys
Det unike designet til Philips Hue White Ambiance Still-taklampen i hvitt gir tusenvis av skygger i varmt til kjølig hvitt lys til alle døgnets tider. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller via Bluetooth-appen. Lås opp flere smartbelysningsfunksjoner med en Hue Bridge.
Nåværende pris er 1769,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall