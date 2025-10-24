Support
Struana Bathroom taklampe

Laget spesifikt for baderom med IP-klasse IP44 gir Philips Hue White ambiance Struana-taklampe det riktige varmt til kjølig lyset for dine daglige rutiner. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue Dimmer switch eller Bluetooth, eller koble til en Hue Bridge for flere funksjoner.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • White ambiance
  • Integrert LED
  • Bluetooth-styring via app
  • Inkluderer dimmer
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Hvitt

  • Materiale

    Syntetiske materialer

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Lysegenskaper

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

