Struana Bathroom taklampe
Laget spesifikt for baderom med IP-klasse IP44 gir Philips Hue White ambiance Struana-taklampe det riktige varmt til kjølig lyset for dine daglige rutiner. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue Dimmer switch eller Bluetooth, eller koble til en Hue Bridge for flere funksjoner.
Høydepunkter
- White ambiance
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Syntetiske materialer