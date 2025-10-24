Få fordelene med naturlig dagslys inn i hjemmet med vår smarteste lyspære hittil, redesignet for å bruke 40 % mindre strøm og utstyrt med Chromasync™-presisjonsfargesamsvar – fritt justerbart til alt mellom koselige stearinlysfarger og energigivende klart, hvitt lys. Oppnå perfekt farge eller tone med hvitt lys, og tilpass ytterligere med meget lav dimming fra full lysstyrke helt ned til 0,2 %.