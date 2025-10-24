Support
Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance A60 – B22 smartlyspære – 810

A60 – B22 smartlyspære – 810

Få fordelene med naturlig dagslys inn i hjemmet med vår smarteste lyspære hittil, redesignet for å bruke 40 % mindre strøm og utstyrt med Chromasync™-presisjonsfargesamsvar – fritt justerbart til alt mellom koselige stearinlysfarger og energigivende klart, hvitt lys. Oppnå perfekt farge eller tone med hvitt lys, og tilpass ytterligere med meget lav dimming fra full lysstyrke helt ned til 0,2 %.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Energimerke D

Høydepunkter

  • Opptil 810 lumen
  • Lys med hele spekteret (1000–20000K)
  • Kan dimmes til 0,2 % lysstyrke
  • Chromasync™-presisjonsfarge
  • Styres ved å bruke appen eller stemmen
Se alle produktspesifikasjonene
Find your product manual

Spesifikasjoner

Holdbarhet

  • Antall brytersykluser

    50 000

  • Nominell levetid

    25 000

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Lysegenskaper

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Lyspæren

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay