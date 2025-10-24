A60 – B22 smartlyspære – 810
Få fordelene med naturlig dagslys inn i hjemmet med vår smarteste lyspære hittil, redesignet for å bruke 40 % mindre strøm og utstyrt med Chromasync™-presisjonsfargesamsvar – fritt justerbart til alt mellom koselige stearinlysfarger og energigivende klart, hvitt lys. Oppnå perfekt farge eller tone med hvitt lys, og tilpass ytterligere med meget lav dimming fra full lysstyrke helt ned til 0,2 %.
Energimerke D
Høydepunkter
- Opptil 810 lumen
- Lys med hele spekteret (1000–20000K)
- Kan dimmes til 0,2 % lysstyrke
- Chromasync™-presisjonsfarge
- Styres ved å bruke appen eller stemmen
Spesifikasjoner
Holdbarhet
Antall brytersykluser
50 000
Nominell levetid
25 000