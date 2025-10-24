Salg
Calla utendørs pidestall
Bare plugg inn og nyte de 16 millioner fargene tilgjengelig for å forsterke skjønnheten i hagen din, eller bruk den mer funksjonelt for sti-belysning. Calla baseenhet inneholder 1 lyspunkt og alle kabler/strømforsyning som du trenger for å komme i gang.
Nåværende pris er 1295,20 kr, opprinnelig pris er 1619,00 kr
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Hue Bridge kreves
- Integrert LED
- Hvitt og farget lys
- System for lav spenning – basisenhet
- Smart kontroll med Hue Bridge*
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Aluminium