Dobbel pakke E14
Gi farge til hvilket som helst rom med to smarte candelabra-lyspærer, som gir lys fra varmhvitt til kjølig hvitt samt 16 millioner farger. Bruk Bluetooth til umiddelbar styring av lyset i et rom, eller koble til Hue Bridge for å få tilgang til alle funksjoner.
Nåværende pris er 1119,00 kr
Energimerke F
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Hvitt og farget lys
- Direkte styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
39x117