Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Dobbel pakke E14

Dobbel pakke E14

Gi farge til hvilket som helst rom med to smarte candelabra-lyspærer, som gir lys fra varmhvitt til kjølig hvitt samt 16 millioner farger. Bruk Bluetooth til umiddelbar styring av lyset i et rom, eller koble til Hue Bridge for å få tilgang til alle funksjoner.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Energimerke F

Høydepunkter

  • White and color ambiance
  • Bluetooth-aktivert
  • Hue Bridge aktivert
  • Hvitt og farget lys
  • Direkte styring via Bluetooth
  • Styres med app eller stemmen*
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
