Enkelt Fugato-spotlight
Fremhev favorittgjenstandene dine med Hue Fugato, som gir en vakker lysstråle i alle nyanser av hvitt og over 16 millioner farger. Styr lyset direkte via Bluetooth i ett rom, eller koble til Hue Bridge for å få tilgang til alle funksjonene.
Nåværende pris er 1159,00 kr
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall