Essential starter kit: 2 stk. E27-lyspærer (806 lm) + dimmer
Tre inn i en verden av smartbelysning med Philips Hue Essential starter kit, med to lyspærer i fullfarge og justerbart hvitt lys som enkelt kan justeres fra varmt og koselig til kjølig hvitt lys. Sett den perfekte stemningen med jevn dimming, millioner av farger og et bibliotek med lysscener designet av ekspertene våre – eller lag ditt eget! Koble til den medfølgende Hue Bridge for å dra nytte av den endeløse listen med funksjoner. Styr ved hjelp av stemmen, appen eller et hvilket som helst smarttilbehør.
Høydepunkter
- Opptil 806 lumen
- Varmt til kjølig hvitt (2200–6500K)
- Kan dimmes til 2 % lysstyrke
- Hue Bridge included
- Dimmer switch included
Få den rette stemningen med intelligent hvitt lys som kan justeres mellom varmt og kaldt
Velg mellom 50 000 nyanser av varmt og kaldt hvitt lys for å sette deg i humør til å jobbe, leke eller slappe av – uansett når på dagen det er. Start dagen din rett med kaldt, kraftig hvitt lys, eller ro deg ned for natten med gylden fargenyanser.
Lek deg med farget smartbelysning
Det er ingen begrensning med Philips Hue: Med over 16 millioner farger kan du forvandle hjemmet ditt til det perfekte festlokalet, skape en levende godnatthistorie og mye mer. Bruk forhåndsinnstilte, fargede lysscener for å fremkalle følelsen av sommeren når du ønsker, eller bruk ditt eget bilde for å gjenoppleve et spesielt minne.
Smart lysstyring som styrer lysene dine når du ikke er hjemme
Hue-appen gir deg komplett kontroll over lysene, også når du ikke er hjemme. Slå av og på lysene eksternt bare ved å bruke appen for å sikre at hjemmet alltid lyser slik du vil ha det.
Synkroniser mediene med smarte lys
Løft underholdningen til nye høyder ved å synkronisere det som skjer på TV-skjermen, eller rytmen fra musikkanlegget til smartbelysningen din.* Velg måten du vil synkronisere lysene til film, musikk (inkludert med vår Spotify-integrasjon!), TV-programmer eller spill på, og se når de fargekompatible lysene i underholdningsområdet ditt reagerer. *Hue Bridge kreves
Enkel, trådløs installasjon
Den batteridrevne, trådløse designen av Hue Dimmer switch gjør at du kan montere den hvor som helst med det medfølgende teipen. Ta ut bryteren fra veggplaten og bruk den som fjernbetjening, eller fest den på en hvilken som helst magnetisk overflate.
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
60 x 111