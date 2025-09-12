Support
Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Hue Festavia string light med runde lyspærer til utendørs bruk, 7 m

Hue Festavia string light med runde lyspærer til utendørs bruk, 7 m

Skap en koselig glød eller fargerik feststemning rundt terrassen, verandaen eller et hvilket som helst uteområde. Denne lenken med runde lyspærer avgir en strålende visning av mettede farger eller hvitt lys, enten den lager en fargeovergang eller spiller av animerte lyseffekter. Et sikkert lavspenningssystem gjør at de kan kobles til en eksisterende stikkontakt ved hjelp av den medfølgende strømforsyningen.

Lengde

Pakning

Høydepunkter

  • 7 m med 10 lyspærer
  • Lyssterke lyspærer som kan byttes ut, med 50 lumen
  • Lys med hele spekteret (1000–20000K)
  • Musikksynkronisering og dynamiske effekter
  • Lavspennings strømforsyning inkludert
Enkelt plug & play-oppsett 

Enkelt plug & play-oppsett 

Festavia lyslenkene med runde lyspærer er lavvolts, noe som betyr at du enkelt kan koble dem til et eksisterende strømuttak ved hjelp av den medfølgende strømforsyningen. Ingen komplisert omkobling er nødvendig. Du kan også legge til lyslenker til et eksisterende lavvoltsoppsett og integrere dem med de andre lysene dine hvor som helst i uteområdet. Lyslenker med runde lyspærer kan ikke utvides fra ende til ende, men du kan koble to lyslenker til strømforsyningsenheten ved hjelp av en T-kontakt som følger med utvidelseslenken.

Bygd for å vare, uansett vær

Bygd for å vare, uansett vær

Festavia lyslenker med runde lyspærer er designet for å kunne brukes utendørs året rundt, uansett om det regner, snør eller sola skinner. Du trenger ikke å pakke ned disse lysene – ha dem oppe ved enhver anledning. Hver av de slitesterke lyspærene med glassaktig utseende er vanntette, værbestandige, uknuselige og utskiftbare – bare i tilfelle!

Fest i et hav av farger, slapp av til en varm glød

Fest i et hav av farger, slapp av til en varm glød

Integrerte LED-lys i fullfarge med Chromasync™-teknologi får disse lyslenkene med runde lyspærer til å skinne i et sterkt hvitt og fargemettet lys som er perfekt for feiringer utendørs. Spiller du musikk til festen? Synkroniser lysene til låtene, og la fargene bevege seg etter musikken. Når det er tid for å slappe av, kan du dempe lysene til en ultra-lav glød i en hvilken som helst varm eller kald hvitnyanse. Gjør det ekstra koselig med en lysscene eller en spesialeffekt – for eksempel skinnende, levende lys.

Festens lys og sjel

Festens lys og sjel

Festavias runde lyspærer med sitt stilige og iøynefallende Lightguide-design gjør dem til et vakkert tilskudd til uteområdet ditt – uansett om de er på eller av! Hver Lightguide-lyspære har et karakteristisk indre rør som balanserer farge, lysstyrke og lysretning for optimal effekt. Tilpass dem slik du vil: Angi en gradient av flere farger for hele lenken, velg fra årstidsbestemte lysscener, eller bruk spesielle lyseffekter for å matche stemningen på fester, ved spesielle anledninger eller ved avslapning utendørs.

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Svart

  • Materiale

    Syntetiske materialer

Holdbarhet

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Lysegenskaper

Lyslenke/Lightstrip

Diverse

Emballasjemål og vekt

Strømforbruk

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

