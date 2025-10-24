Firedobbelt Fugato-spotlight
Skap stemning med Hue Fugato i alle nyanser av hvitt og over 16 millioner farger. Perfekt til stue og soverom. Bruk Bluetooth for direkte styring av lyset i ett rom, eller koble til Hue Bridge for å få tilgang til alle funksjonene.
Nåværende pris er 3459,00 kr
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall