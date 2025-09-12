Support
Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Hue Festavia rund lyspære 2-pakning (reserve)

Hue Festavia rund lyspære 2-pakning (reserve)

Skap en koselig glød eller fargerik feststemning rundt terrassen, verandaen eller et hvilket som helst uteområde. Disse uknuselige, runde lyspærene avgir en strålende visning av mettede farger eller hvitt lys, enten den lager en fargeovergang eller spiller av animerte lyseffekter. Et sikkert lavspenningssystem gjør at de kan kobles til en eksisterende stikkontakt ved hjelp av den medfølgende strømforsyningen.

Høydepunkter

  • 2 Lightguide-lyspærer
  • Uknuselig
  • Lyssterke lyspærer med 50 lumen
  • Hvit og fargeovergang
Se alle produktspesifikasjonene
Finn en produktmanual

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Materiale

    Syntetiske materialer

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Diverse

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Lyspæren

Hva støttes

Annet

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay