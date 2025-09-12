* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
Hue Festavia rund lyspære 2-pakning (reserve)
Skap en koselig glød eller fargerik feststemning rundt terrassen, verandaen eller et hvilket som helst uteområde. Disse uknuselige, runde lyspærene avgir en strålende visning av mettede farger eller hvitt lys, enten den lager en fargeovergang eller spiller av animerte lyseffekter. Et sikkert lavspenningssystem gjør at de kan kobles til en eksisterende stikkontakt ved hjelp av den medfølgende strømforsyningen.
Høydepunkter
- 2 Lightguide-lyspærer
- Uknuselig
- Lyssterke lyspærer med 50 lumen
- Hvit og fargeovergang
Spesifikasjoner
Design og utseende
Materiale
Syntetiske materialer