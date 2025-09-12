Skap en koselig glød eller fargerik feststemning rundt terrassen, verandaen eller et hvilket som helst uteområde. Disse uknuselige, runde lyspærene avgir en strålende visning av mettede farger eller hvitt lys, enten den lager en fargeovergang eller spiller av animerte lyseffekter. Et sikkert lavspenningssystem gjør at de kan kobles til en eksisterende stikkontakt ved hjelp av den medfølgende strømforsyningen.