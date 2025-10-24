Hue Festavia lyslenke med runde lyspærer til utendørs bruk, 14 m forlengelse
Skap en koselig glød eller fargerik feststemning rundt terrassen, verandaen eller et hvilket som helst uteområde med en strålende fargegjengivelse, enten du lager en fargeovergang eller spiller av animerte lyseffekter. Denne forlengelsen kan brukes til å legge til to lyslenker i strømforsyningen ved hjelp av den medfølgende T-kontakten og lar deg også legge til lenken i ethvert lavspenningsoppsett. Lyslenken med runde lyspærer kan ikke utvides fra ende til ende.
Høydepunkter
- 14 m med 20 lyspærer
- Lyssterke lyspærer som kan byttes ut, med 50 lumen
- Lys med hele spekteret (1000–20000K)
- Musikksynkronisering og dynamiske effekter
- Forlengelseskontakt inkludert
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Syntetiske materialer