Skap en koselig glød eller fargerik feststemning rundt terrassen, verandaen eller et hvilket som helst uteområde med en strålende fargegjengivelse, enten du lager en fargeovergang eller spiller av animerte lyseffekter. Denne forlengelsen kan brukes til å legge til to lyslenker i strømforsyningen ved hjelp av den medfølgende T-kontakten og lar deg også legge til lenken i ethvert lavspenningsoppsett. Lyslenken med runde lyspærer kan ikke utvides fra ende til ende.