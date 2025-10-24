Salg
Sana-vegglampe
Philips Hue-vegglampen Sana white and color ambience har en slank design og en indirekte lyseffekt som gir et moderne preg på interiøret. Bruk den til å skape den perfekte atmosfæren, med hvilken som helst nyanse av hvitt lys eller farge du liker.
Nåværende pris er 1315,30 kr, opprinnelig pris er 1879,00 kr
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Integrert LED
- White
- Smart kontroll med Hue Bridge*
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Aluminium