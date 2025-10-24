Support
Sana wall lamp, circular shape, white color, matte finish, mounted on wall with visible cord and base attachment.

Sana-vegglampe

Sana-vegglampen har en slank design og en indirekte lyseffekt som setter et moderne preg på interiøret. Skap perfekt stemning med en hvilken som helst nyanse av hvitt eller farget lys. Lampen kan brukes separat eller inngå i det smarte belysningssystemet ditt med Hue Bridge.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • White and color ambiance
  • Integrert LED
  • Bluetooth-styring via app
  • Styres med app eller stemmen*
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
