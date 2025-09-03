* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
Nyhet
Startpakke: 3 E27-lyspærer + Smart button + Bridge Pro
Få superkraftige smartbelysningsfunksjoner med Bridge Pro. Den er utstyrt med en ny brikke som er i stand til å kjøre kompliserte algoritmer og AI-drevne funksjoner, og den er raskere og sterkere enn noensinne. Legg til farge til ethvert rom med de medfølgende fargekompatible pærene og praktisk kontroll med den medfølgende knappen.
Sokkel
Lysfarge
Modell
Pakning
Form
Høydepunkter
- Støtter over 150 lys, over 50 tilbehør
- Bruk lys som bevegelsessensorer med MotionAware™
- Gir deg surroundbelysning med Hue Sync og innebygd sikkerhet
- Hue White Ambiance + 16 millioner farger
- Praktisk kontroll som kan tilpasses
Populære produkter
Zigbee-sikkerhet
Ditt personvern er vår prioritet. Zigbee og Philips Hue forhindrer uautorisert tilgang til smartlyssystemet ditt.
Kontroll over hele hjemmet fra hvor som helst
Hue Bridge og Hue Bridge Pro gir deg tilgang til smarthjemsystemet fra hvor som helst via Hue-appen. Styr lysene, motta sikkerhetsvarsler – eller bare konfigurer systemet til å kjøres etter en tidsplan med automatiseringer.
Hue MotionAware™
Med denne spennende nye funksjonen som er eksklusiv for Hue Bridge Pro, kan belysningssystemet intuitivt reagere på bevegelsene dine rundt i hjemmet. Ved å bruke minst 3 lyskilder i samme rom kan du opprette et bevegelsesområde som registrerer tilstedeværelse og utløser eventuelle lyskilder du tildeler til det. Du trenger ingen egen bevegelsessensor!
Mer kapasitet, raskere prosessor
Sammenlignet med Hue Bridge har Hue Bridge Pro tre ganger så stor kapasitet, støtte for over 150 lys, over 50 tilbehør, 500 scener og fem ganger raskere svartider med nye Hue Chip Pro.
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
60 x 110